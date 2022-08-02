Paso Robles News|Tuesday, August 2, 2022
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Mid-State Fair releases Country Rodeo results 

Posted: 7:59 am, August 2, 2022 by News Staff
rodeo 1

Photos by Brittany App.

Colter Negrante named ‘All Around Cowboy’

– The Country Rodeo was held on Saturday at the California Mid State Fair. The results of the event, as sent by the Mid-State Fair, are as follows:

OPEN DRAW TEAM PENNING

  • 1ST JIM KELLY, SAMMY MASSEY, JANALEE JOHNSEN
  • 2ND COLTER NEGRANTI, CHERI KELLY, JORGE MARTINEZ
  • 3RD CODY MORA, CHAD RAVA, TOM MARTINUS
  • 4TH CALEB TWISSELMAN, PETE CLARK, KATELYN HURL
  • 5TH FRANKY MARTINEZ, BRIAN EVANS, MATTIE WORK
  • 6TH LIAM ROTH, COLE BURTON, TOM TWISSELMAN

 

JUNIOR TEAM PENNING

  • 1ST CODY SILL, LEVI SEGURA, MACOY SILL
  • 2ND KASHLYNN MARTINEZ, CASH FILIPPONI, KELTON MARTINEZ

 

SORTING OPEN / DRAW

  • 1ST RONNIE GARCIA, TRAVIS XAVIER, ALISON GRANTHAM, DERREK HEE
  • 2ND LIAM ROTH, TAYLOR HURLEY, MANDA WIEBE, CODY MORA
  • 3RD EMERSON PEREIRA, MIKE ESTRADA, CHEYNE TORRES, COLE BURTON
  • 4TH CHISHOLM TWISSELMAN, SHAE LEHR, MIKE MASSEY, CLAY SIMONS
  • 5TH CODY KELLER, DAVID CASTREJON, ALEX CALDERON, TY SHINTAKU

 

DOUBLE MUGGING

  • 1ST CLAYTON GRANT, COLTER NEGRANTI
  • 2ND CLAY AVILA, RYAN PASCOE
  • 3RD DANNY LESLIE, FRANKY MARTINEZ
  • 4TH BRIAN EVANS, TY EVANS
  • 5TH TY SHINTAKU, TANNER PATINO
  • 6TH BRONSON NICHOLAS, WARREN ENZ

 

rodeo mid state fairMIXED RIBBON ROPING

  • 1ST KELLY P. BARKER, KELLY BARKER
  • 2ND CODY MORA, LILLY THOMPSON
  • 3RD JOHN SOARES, ABBY MCFARLAND
  • 4TH COLTER NEGRANTI, CHELSEA BUSHNELL
  • 5TH HEC HURLEY, ALYSSA WARNKE
  • 6TH TAYLOR HURLEY, WILL CENTONI

 

RANCH ROPE AND BRAND

  • 1ST WILL CENTONI, BRINAN VARIAN, RYAN PASCOE, KEITH PASCOE
  • 2ND CLAYTON GRANT, DUGAN KELLY, GARETT CROCKER, SAM HIGGINS
  • 3RD TOM MARTINUS, RONNIE GARCIA, RYAN WHITE, TREY WHITE
  • 4TH FRANKY MARTINEZ, DANNY LESLIE, COLTER NEGRANTI, FRANCISCO CRUZ
  • 5TH CLAY AVILA, COLTON MILLER, COLE BURTON, JASON JOHE
  • 6TH RYAN JENNINGS, CALVIN JENNINGS, JAKE BROWN, CLINT HOWLAND

 

LADIES BREAKAWAY

  • 1ST GRACE LOPEZ
  • 2ND MACEY COX
  • 3RD TATUM HURLEY
  • 4TH TAYLOR ESTES
  • 5TH SAMMY MASSEY
  • 6TH LILLY THOMPSON

 

2022 CMSF DUMMY ROPING- 6 YEARS AND UNDER

  • 1ST WYATT LAZANNOFF
  • 2ND GRACE BARKER
  • 3RD LAYTON SEGURA
  • 4TH REAGAN PARKER
  • 5TH PENNY SOARES

 

2022 CMSF DUMMY ROPING- 7-10 YEARS OLD

  • 1ST HAYDEN SOARES
  • 2ND MIRANDA SABIN
  • 3RD COLT MORA
  • 4TH EMERY PASCOE
  • 5TH GAGE OLIVER

 

TEAM PENNING

  • 1ST CODY MORA, CHAD RAVA, TOM MARTINUS

 

rodeo mid-state fairBARRELS

  • 1ST MEGAN MCNULTY

 

RANCH ROPE & BRAND

  • 1ST WILL CENTONI, BRINAN VARIAN, RYAN PASCOE, KEITH PASCOE

 

MIXED RIBBON ROPING

  • 1ST CODY MORA, LILLY THOMPSON

 

MATCH ROPING

  • 1ST KELLY BARKER, CLAYTON GRANT

 

DOUBLE MUGGING

  • 1ST DANNY LESLIE, FRANKY MARTINEZ

 

LADIES BREAKAWAY ROPING

  • 1ST GRACE LOPEZ

 

ALL AROUND COWBOY

  • COLTER NEGRANTE

 

 

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