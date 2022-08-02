Mid-State Fair releases Country Rodeo results
Colter Negrante named ‘All Around Cowboy’
– The Country Rodeo was held on Saturday at the California Mid State Fair. The results of the event, as sent by the Mid-State Fair, are as follows:
OPEN DRAW TEAM PENNING
- 1ST JIM KELLY, SAMMY MASSEY, JANALEE JOHNSEN
- 2ND COLTER NEGRANTI, CHERI KELLY, JORGE MARTINEZ
- 3RD CODY MORA, CHAD RAVA, TOM MARTINUS
- 4TH CALEB TWISSELMAN, PETE CLARK, KATELYN HURL
- 5TH FRANKY MARTINEZ, BRIAN EVANS, MATTIE WORK
- 6TH LIAM ROTH, COLE BURTON, TOM TWISSELMAN
JUNIOR TEAM PENNING
- 1ST CODY SILL, LEVI SEGURA, MACOY SILL
- 2ND KASHLYNN MARTINEZ, CASH FILIPPONI, KELTON MARTINEZ
SORTING OPEN / DRAW
- 1ST RONNIE GARCIA, TRAVIS XAVIER, ALISON GRANTHAM, DERREK HEE
- 2ND LIAM ROTH, TAYLOR HURLEY, MANDA WIEBE, CODY MORA
- 3RD EMERSON PEREIRA, MIKE ESTRADA, CHEYNE TORRES, COLE BURTON
- 4TH CHISHOLM TWISSELMAN, SHAE LEHR, MIKE MASSEY, CLAY SIMONS
- 5TH CODY KELLER, DAVID CASTREJON, ALEX CALDERON, TY SHINTAKU
DOUBLE MUGGING
- 1ST CLAYTON GRANT, COLTER NEGRANTI
- 2ND CLAY AVILA, RYAN PASCOE
- 3RD DANNY LESLIE, FRANKY MARTINEZ
- 4TH BRIAN EVANS, TY EVANS
- 5TH TY SHINTAKU, TANNER PATINO
- 6TH BRONSON NICHOLAS, WARREN ENZ
MIXED RIBBON ROPING
- 1ST KELLY P. BARKER, KELLY BARKER
- 2ND CODY MORA, LILLY THOMPSON
- 3RD JOHN SOARES, ABBY MCFARLAND
- 4TH COLTER NEGRANTI, CHELSEA BUSHNELL
- 5TH HEC HURLEY, ALYSSA WARNKE
- 6TH TAYLOR HURLEY, WILL CENTONI
RANCH ROPE AND BRAND
- 1ST WILL CENTONI, BRINAN VARIAN, RYAN PASCOE, KEITH PASCOE
- 2ND CLAYTON GRANT, DUGAN KELLY, GARETT CROCKER, SAM HIGGINS
- 3RD TOM MARTINUS, RONNIE GARCIA, RYAN WHITE, TREY WHITE
- 4TH FRANKY MARTINEZ, DANNY LESLIE, COLTER NEGRANTI, FRANCISCO CRUZ
- 5TH CLAY AVILA, COLTON MILLER, COLE BURTON, JASON JOHE
- 6TH RYAN JENNINGS, CALVIN JENNINGS, JAKE BROWN, CLINT HOWLAND
LADIES BREAKAWAY
- 1ST GRACE LOPEZ
- 2ND MACEY COX
- 3RD TATUM HURLEY
- 4TH TAYLOR ESTES
- 5TH SAMMY MASSEY
- 6TH LILLY THOMPSON
2022 CMSF DUMMY ROPING- 6 YEARS AND UNDER
- 1ST WYATT LAZANNOFF
- 2ND GRACE BARKER
- 3RD LAYTON SEGURA
- 4TH REAGAN PARKER
- 5TH PENNY SOARES
2022 CMSF DUMMY ROPING- 7-10 YEARS OLD
- 1ST HAYDEN SOARES
- 2ND MIRANDA SABIN
- 3RD COLT MORA
- 4TH EMERY PASCOE
- 5TH GAGE OLIVER
TEAM PENNING
- 1ST CODY MORA, CHAD RAVA, TOM MARTINUS
BARRELS
- 1ST MEGAN MCNULTY
RANCH ROPE & BRAND
- 1ST WILL CENTONI, BRINAN VARIAN, RYAN PASCOE, KEITH PASCOE
MIXED RIBBON ROPING
- 1ST CODY MORA, LILLY THOMPSON
MATCH ROPING
- 1ST KELLY BARKER, CLAYTON GRANT
DOUBLE MUGGING
- 1ST DANNY LESLIE, FRANKY MARTINEZ
LADIES BREAKAWAY ROPING
- 1ST GRACE LOPEZ
ALL AROUND COWBOY
- COLTER NEGRANTE
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