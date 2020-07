Over 860 Paso Robles businesses receive funds from SBA Paycheck Protection Program

Small Business Administration loans help support 8,700 local jobs

–The U.S. Small Business Administration sent at least $72 million in funds over the past three months to Paso Robles businesses through the Paycheck Protection Program. The program provides loans that can be forgiven to help businesses keep their workforce employed during the COVID-19 Coronavirus financial crisis.

On Monday, the US Treasury released details of the taxpayer-funded program, including a list of companies that received more than $150,000. The data released shows funds went to 861 companies in Paso Robles and supported 8,700 local jobs.

The program supported 740 Paso Robles businesses with loans less than $150,000 each. Those businesses received a total of $28,997,240. Names of borrowers with a loan for less than $150,000 were not disclosed

Another 121 Paso Robles business received more than $150,000 each. Those businesses received a total of between $43,550,000 to $105,550,000. Because loans over $150,000 are reported by brackets, an exact amount is not available.

For PPP loans of $150,000 or more, the SBA released the borrower’s name in addition to the business location, and the number of employees that benefitted. The SBA released a dollar range for these loans.

The SBA provided more than $500 billion in PPP loans to small businesses across the country, helping save over 50 million jobs nationwide, the agency reports. The portion of loan funds used by companies to pay salaries and rent through Dec. 31, 2020, are forgivable and do not need to be paid back.

Local companies that received over $150,000 in PPP funds

$5 million – $10 million:

MGE UNDERGROUND, INC.

25011 GOLDEN HILL RD, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 274, Industry: NAICS Code: 237990

$2 million – $5 million:

CASE PACIFIC COMPANY

2121 Ardmore Rd, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 80, Industry: NAICS Code: 236220

DAOU VINEYARDS, LLC

2777 HIDDEN MOUNTAIN RD, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 160, Industry: NAICS Code: 115112

KINGS OIL TOOLS, INC.

2235 Spring Street, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 152, Industry: NAICS Code: 213112

PASO ROBLES TANK, INC.

925 26th Street, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 122, Industry: NAICS Code: 237110

$1 million – $2 million:

AVERSENG ENTERPRISES, INC.

1032 PINE STREET, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 10, Industry: NAICS Code: 722511

BONESO BROTHERS CONSTRUCTION INC.

2758 Concrete Ct., PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 57, Industry: NAICS Code: 238220

CONSUMER SCIENCE CORP.

1142 SAN MARCOS RD, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 317, Industry: NAICS Code: 722513

LEO TIDWELL EXCAVATING CORPORATION

2000 Dallons Dr., PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 73, Industry: NAICS Code: 237130

MARTINEZ FARMING, LLC

1660 CIRCLE B RD, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 168, Industry: NAICS Code: 312130

MEADOWLARK HARVESTING, INC

500 LINNE RD Unit E1, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 349, Industry: NAICS Code: 115113

NEVAREZ FARM LABOR, INC.

5880 N RIVER RD, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 146, Industry: NAICS Code: 111332

$350,000 – $1 million:

16TH DISTRICT AGRICULTURAL ASSOCIATION

2198 Riverside Ave, PASO ROBLES, CA 93447

Jobs retained: 20, Industry: NAICS Code: 711310

A.M. SUN SOLAR

410 Sherwood Rd, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 68, Industry: NAICS Code: 238210

ACHIEVEMENT HOUSE INC

1434 Chestnut Street, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 133, Industry: NAICS Code: 624310

ADVANCE ADAPTERS

4320 AEROTECH CENTER WAY, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: , Industry: NAICS Code: 336390

AGGIE INVESTMENTS LLC

2485 Theatre Drive, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 44, Industry: NAICS Code: 541990

ALTHOUSE AND MEADE INC

1602 SPRING ST, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 26, Industry: NAICS Code: 541620

AMC MACHINING INC.

1540 Commerce Way, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 32, Industry: NAICS Code: 332710

ANDROS ENGINEERING CORPORATION

4285 SECOND WIND WAY, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 0, Industry: NAICS Code: 333111

ARBITER SYSTEMS INC

1324 VENDELS CIR STE 121, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 21, Industry: NAICS Code: 334515

BARRELHOUSE BREWING CO.

3055 LIMESTONE WAY, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 25, Industry: NAICS Code: 445310

BLACK OAKS INCORPORATED

1135 24TH ST, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 44, Industry: NAICS Code: 721110

BLACK’S HATCHERY AND TURKEY FARM, INC.

1215 YSABEL ST, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 80, Industry: NAICS Code: 721110

DANIELS WOOD LAND, INC.

2125 Ardmore Road, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 0, Industry: NAICS Code: 321999

DAVE SPURR EXCAVATING INC.

2124 ARDMORE RD, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 57, Industry: NAICS Code: 238910

EAGLE MOTORS, INC.

2401 OAKWOOD ST, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 58, Industry: NAICS Code: 441120

GAUCHO PR INC

1244 Park Street, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 65, Industry: NAICS Code: 722511

HALTER WINERY, LLC

8910 ADELAIDA RD, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 53, Industry: NAICS Code: 312130

HARDING RV, INC.

2525 Theatre Drive, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 0, Industry: NAICS Code: 441210

HOGUE TOOL & MACHINE, INC.

550 LINNE RD, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 50, Industry: NAICS Code: 332710

IDLER’S INC.

2361 Theatre Drive, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 78, Industry: NAICS Code: 443141

J AND L WINES, INC.

1850 RAMADA DR, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 27, Industry: NAICS Code: 424820

MORRO BAY CABINETS INC.

1720 COMMERCE WAY, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 36, Industry: NAICS Code: 337110

MT MULLAHEY INC.

2520 Golden Hill Rd., PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 45, Industry: NAICS Code: 441110

NCI AFFILIATES, INC.

1434 Chestnut Street, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 115, Industry: NAICS Code: 624310

NINER WINE ESTATES LLC

2705 Anderson Rd., PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 47, Industry: NAICS Code: 312130

PACIFIC COAST WELL DRILLING, INC.

3880 RUTH WAY, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 27, Industry: NAICS Code: 237110

PASO ROBLES GMC TRUCK, INC

2345 Golden Hill Rd, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 35, Industry: NAICS Code: 811111

PASO ROBLES WASTE DISPOSAL

2951 WALLACE DR, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 46, Industry: NAICS Code: 562111

PRO DOCUMENT SOLUTIONS, INC.

1760 COMMERCE WAY, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 65, Industry: NAICS Code: 323111

PROTECH SOLUTIONS INC.

500 Linne Road C-1, PASO ROBLES, CA 93447

Jobs retained: 0, Industry: NAICS Code: 323111

RBZ VINEYARDS, LLC

P.O. Box 391, PASO ROBLES, CA 93447

Jobs retained: 43, Industry: NAICS Code: 312130

TABLAS CREEK VINEYARD, A CA LIMITED PARTNERSHIP

9339 ADELAIDA RD, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 45, Industry: NAICS Code: 312130

TOBIN JAMES CELLARS

8950 UNION RD, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 52, Industry: NAICS Code: 445310

TOLLIVER RANCH BRANDS, LLC

3090 ANDERSON RD, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 71, Industry: NAICS Code: 111332

VINA ROBLES INC

1200 PRISKA DR, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 46, Industry: NAICS Code: 312130

WHITAKER CONSTRUCTION GROUP

2752 CONCRETE CT, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 40, Industry: NAICS Code: 238350

$150,000 – $350,000:

A-1 GLASS, LLC

P.O. Box 4877, PASO ROBLES, CA 93447

Jobs retained: 14, Industry: NAICS Code: 238150

A-1 GLASS, LLC

PO Box 4877, PASO ROBLES, CA 93447

Jobs retained: 14, Industry: NAICS Code: 238150

ACME VIAL AND GLASS CO.

1601 COMMERCE WAY, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 21, Industry: NAICS Code: 327213

ADA’S VINEYARD LLC

5255 Monterey Rd, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 30, Industry: NAICS Code: 623990

ADVANCED POWDER COATING & SANDBLASTING I

500 LINNE ROAD SUITE A-1, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: , Industry: NAICS Code: 332812

ALL ABOUT EVENTS, INC.

198 COW MEADOW PL, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 25, Industry: NAICS Code: 532289

ALL WALL SYSTEMS, INC.

2322 BLUE HERON LN, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 25, Industry: NAICS Code: 238310

ANTHONY’S TIRE STORE

3011 Spring Street, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 15, Industry: NAICS Code: 811198

ASSOCIATED TRAFFIC SAFETY, INC.

1850 RAMADA DR STE 1, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 22, Industry: NAICS Code: 238990

BETA USA INC

1228 11TH ST. UNIT 103, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 0, Industry: NAICS Code: 423120

BLACKJACK POWER SWIVELS

2525 Mitchell Ranch Way, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 12, Industry: NAICS Code: 213112

BOOKER VINEYARD & WINERY INC.

2644 Anderson Rd, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 15, Industry: NAICS Code: 312130

CAGLIERO RANCHES, INC

8625 N River Rd, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 0, Industry: NAICS Code: 111335

CALCAREOUS VINEYARD

3430 PEACHY CANYON RD, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 13, Industry: NAICS Code: 312130

CALIPASO WINERY LLC

4230 Buena Vista Dr., PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 9, Industry: NAICS Code: 721199

CAPPS CONSTRUCTION

4132 PERUVIAN WAY, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 17, Industry: NAICS Code: 236118

COASTAL APPAREL INC.

3010 Rollie Gates Dr., PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 35, Industry: NAICS Code: 424310

DENNER FAMILY LLC

5414 VINEYARD DR, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 30, Industry: NAICS Code: 312130

DOUGLAS A MOORE DDS A DENTAL CORPORATION

1111 VINE ST, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 17, Industry: NAICS Code: 621210

DOWN THE HATCH, LLC

835 13th Street, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 30, Industry: NAICS Code: 722511

DRYMAX TECHNOLOGIES, INC.

2300 PO BOX, PASO ROBLES, CA 93447

Jobs retained: 13, Industry: NAICS Code: 315110

EAGLE MEDICAL PACKAGING STERILIZATION INC.

2921 Union Road, PASO ROBLES, CA 93447

Jobs retained: 36, Industry: NAICS Code: 541990

EBERLE WINERY, LTD

PO Box 2459, PASO ROBLES, CA 93447

Jobs retained: 17, Industry: NAICS Code: 111332

EL CAMINO NORTH INC.

740 21ST STREET, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 22, Industry: NAICS Code: 811192

EVANGELICAL LUTHERAN TRINITY CHURCH OF EL PASO DE ROBLES

940 CRESTON RD, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 34, Industry: NAICS Code: 813110

GARRETT THIESSEN CONSTRUCTION INC

1640 S RIVER RD, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 18, Industry: NAICS Code: 238110

GENESEO PARTNERS LP

7350 LINNE RD., PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: , Industry: NAICS Code: 445310

GOROSKI DENTAL CORPORATION

1036 VINE ST, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 22, Industry: NAICS Code: 621210

HAANAH COMPANY INC.

2759 CONCRETE CT, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 29, Industry: NAICS Code: 336413

HAMON OVERHEAD DOOR COMPANY INC

3021 Propeller Drive, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 16, Industry: NAICS Code: 238350

HERITAGE RANCH OWNERS ASSOCIATION

2130 Heritage Loop Road, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 35, Industry: NAICS Code: 112990

HERMAN STORY WINES, INC.

1227 Paso Robles St, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 14, Industry: NAICS Code: 312130

HORN ENTERPRISES, INC. DBA THE VINTNER VAULT OR AZEO DISTILLERY

3230 RIVERSIDE AVE STE 140, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 25, Industry: NAICS Code:

HOTEL CHEVAL, LLC

1021 Pine St, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 35, Industry: NAICS Code: 722310

IL CORTILE LIMITED PARTNERSHIP

608 12TH ST, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 18, Industry: NAICS Code: 722511

JDAMCO INC

609 22ND ST, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 20, Industry: NAICS Code: 444110

K. BRUSH CONCRETE

510 Creekside Ct., PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 15, Industry: NAICS Code: 238110

KRITZ EXCAVATING AND TRUCKING INC

415 VOLPI YSABEL RD, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 21, Industry: NAICS Code: 484220

KRUSHWERKS, LLC

935 RIVERSIDE AVE, Ste. 15, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 13, Industry: NAICS Code: 115112

KW CURTIS ENTERPRISES, INC.

4320 Ramada Drive, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 27, Industry: NAICS Code: 541990

LA COSECHA LIMITED PARTNERSHIP

835 12TH ST Ste A, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 23, Industry: NAICS Code: 722511

LAW ESTATE WINES

3885 PEACHY CANYON RD, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 17, Industry: NAICS Code: 312130

LE VIGNE WINERY, INC.

5115 Buena Vista Dr, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 22, Industry: NAICS Code: 312130

LOS ROBLES FARM LABOR INC

935 RIVERSIDE AVE STE 24, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 0, Industry: NAICS Code: 111998

MACKAY MOTOR PARTS INC

2901 RIVERSIDE AVE, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 42, Industry: NAICS Code: 441310

MARI LANDSCAPING, INC

2115 SAGEBRUSH RD, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 20, Industry: NAICS Code: 541320

MARMAD HOSPITALITY CORP.

1215 SPRING ST, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 28, Industry: NAICS Code: 722511

MCHEM INC

2425 GOLDEN HILL RD SUITE 106-234, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 0, Industry: NAICS Code: 424690

MID-STATE SOLID WASTE AND RECYCLING SERVICES, INC.

3360 LA CRUZ WAY, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 20, Industry: NAICS Code: 562111

MIRASOL WINE, LLC

7310 N. River Rd., PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 14, Industry: NAICS Code: 312130

NEW APPLICATION

2815 Live Oak Road, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 11, Industry: NAICS Code: 111332

NORTH COUNTY PHYSICAL THERAPY INC.

1191 CRESTON RD SUITE 115, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 30, Industry: NAICS Code: 621340

NUNNO CORPORATION LTD

3461 Dry Creek Rd, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 18, Industry: NAICS Code: 236210

PASO KILT INC

1122 PINE ST, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 55, Industry: NAICS Code: 722511

PASO ROBLES HEATING AND AIR CONDITIONING

1142 RAILROAD ST, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 18, Industry: NAICS Code: 238220

PORTNEY ENVIRONMENTAL AND DEMOLITION, INC.

6250 Monterey Road, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 17, Industry: NAICS Code: 238990

PR HOSPITALITY, INC

2455 Riverside Ave, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 0, Industry: NAICS Code: 721110

R & H GOLF, LP

1600 Country Club Dr., PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 40, Industry: NAICS Code: 713910

REED’S HEATING

150 HEARTS PL, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 16, Industry: NAICS Code: 238220

RISE SAN LUIS OBISPO COUNTY

1030 VINE ST, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 41, Industry: NAICS Code: 813410

ROSSI & CARR ELECTRICAL, INC.

6440 MONTEREY ROAD, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 22, Industry: NAICS Code: 238210

SAN MIGUEL GARBAGE COMPANY INC., A CALIFORNIA CORPORATION

6625 BENTON RD, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 20, Industry: NAICS Code: 562111

SAN MIGUEL ROLL-OFF, INC.

6625 BENTON RD, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 10, Industry: NAICS Code: 562119

SCULPTERRA WINERY

5015 Linne, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 31, Industry: NAICS Code: 312130

SIMCAT ENTERPRISES

2505 Theatre Dr., Suite A, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 20, Industry: NAICS Code: 811191

SOUTHWEST FENCE AND SUPPLY

2030 NACIMIENTO LAKE DR, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 12, Industry: NAICS Code: 238990

SYCAN CORP

4740 Wing Way, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 18, Industry: NAICS Code: 481211

THE FABLEIST WINE CO.

3005 A LIMESTONE WAY, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 31, Industry: NAICS Code: 312130

TOLOSA CHILDREN’S DENTAL CENTER

717 WALNUT DR, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 20, Industry: NAICS Code: 621210

VINA ROBLES ENTERTAINMENT LLC

1200 PRISKA DR, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 203, Industry: NAICS Code: 711310

WILBER CONSTRUCTION INC

921 ROLLING HILLS ROAD, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: , Industry: NAICS Code: 236116

YANAGI SUSHI & GRILL

1221 PARK ST, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 16, Industry: NAICS Code: 722513

YANAGI SUSHI INC

1221 Park st, PASO ROBLES, CA 93446

Jobs retained: 16, Industry: NAICS Code: 722511

–Data published by the Small Business Administration

Share this post!

email

Related