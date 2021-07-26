Mid-State Fair announces rodeo results
– Results from the 2021 CMSF Country Rodeo Finals, courtesy of the California Mid-State Fair, are as follows:
TEAM PENNING
1ST CODY MORA, CLAY AVILA, JOE ROTH
BARRELS
1ST LISA BUSICK
RANCH ROPE & BRAND
1ST FRANCISCO CRUZ, FRANKY MARTINEZ, COLTER NEGRANTI, DANNY LESLIE
MIXED RIBBON ROPING
1ST JOSIE PEREIRA, WILL CENTONI
MATCH ROPING
1ST ADAM TEIXEIRA, TANNER PATINO
DOUBLE MUGGING
1ST PETER RINCON, EDGAR MACHADO
LADIES BREAKAWAY ROPING
1ST SUTTON MANG
The Country Rodeo Finals All-Around Cowboy was Joe Roth.
The All-Around Cowboy was Will Centoni.
The All-Around Cowgirls were Josie Pereira and Emerson Pereira.
The Timed Event Cowboy was Dugan Kelly.
FULL RESULTS
COUNTRY RODEO RESULTS – SATURDAY, JULY 24, 2021
OPEN DRAW TEAM PENNING
- 1ST CODY MORA, CLAY AVILA, JOE ROTH
- 2ND CHAD NICHOLSON, BUSTER SEGURA, TRAVIS XAVIER
- 3RD JOSE MACHADO, MICHELLE HOOVER, SAM HIGGINS
- 4TH EDGAR MACHADO, CHRIS HANNEKEN, JANALEE JOHNSEN
- 5TH PATTI DAVIS, PEPE MACHADO, AMANDA HIGGINS
- 6TH RYAN BOGNUDA, BILL NICHOLSON, WILL CENTONI
JUNIOR TEAM PENNING
- 1ST CODY SILL, LEVI SEGURA, MACOY SILL
- 2ND ADELE ORRADRE, CAMARYN WARNER, TEAGAN ROSS
DUMMY ROPING- 6 YEARS AND UNDER
- 1ST GRACIE BARKER
- 2ND WYATT LAZANOFF
- 3RD DENTON LITTLE
- 4TH TEAL MORA
- 5TH LAYTON SEGURA
DUMMY ROPING- 7 TO 10 YEARS
- 1ST LEVI SEGURA
- 2ND BRADEN WIEBE
- 3RD LAUREN SEGURA
- 4TH HAYDEN SOARES
- 5TH EMERY PASCOE
SORTING OPEN / DRAW
- 1ST SYDNEY GOLDWIN, STEPHANIE VAN PER, BUSTER SEGURA, CHERI KELLY
- 2ND FAITH CORTEZ, NICHOL NICHOLSON, JOANIE KETCHAM, EDGAR MACHADO
- 3RD CRAIG PRITCHARD, ALISON GRANTHAM, TERRI ESTRADA, JAKE BLACK
- 4TH,5TH CODY MORA, CLAY AVILA, CHISHOLM TWISSELMAN, CASEY CAHOON
- 4TH,5TH RYLEE HOOVER, COLTER NEGRANTI, TOM MARTINUS, JOHN VARIAN
- 6TH JANALEE JOHNSEN, BAILEY DOHERTY, PEPE MACHADO, CHARITY DOHERTY
DOUBLE MUGGING
- 1ST DUGAN KELLY, WILL CENTONI
- 2ND RYAN PASCOE, BEAR PASCOE
- 3RD WILL CENTONI, COLE BURTON
- 4TH CLAY AVILA, EDGAR MACHADO
- 5TH PETER RINCON, EDGAR MACHADO
- 6TH JORGE MARTINEZ, JOSE MACHADO
MIXED RIBBON ROPING
- 1ST CALEB TWISSELMAN, TARA MCNAMEE
- 2ND BRINAN VARIAN, JESSICA JAMES
- 3RD JOSIE PEREIRA, WILL CENTONI
- 4TH CHAD WITTSTROM, GRACE WITTSTROM
- 5TH DERREK HEE, RACHEL BURNS
- 6TH MATTIE WORK, WARD FUHLENDORF
RANCH ROPE AND BRAND
- 1ST JOE ROTH, LIAM ROTH, PAT BOYLE, LANE KARNEY
- 2ND FRANCISCO CRUZ, FRANKY MARTINEZ, DANNY LESLIE, COLTER NEGRANTI
- 3RD JOHN VARIAN, BRINAN VARIAN, JEREMY PINHEIRO, QUINTEN HALL
- 4TH DAWSON WORK, WARD FUHLENDORF, TRAVIS XAVIER, LEE OLIVER
- 5TH CLINT WIEBE, CODY MORA, JAKE TWISSELMAN, TOM MARTINUS
- 6TH CHRIS HERRERA COURTNEY HARTZELL MIKE CUNIFF, RUSS PEREIRA
LADIES BREAKAWAY
- 1ST NIC TSOSIE
- 2ND CARLY RUDD
- 3RD EMERSON PEREIRA
- 4TH SUTTON MANG
- 5TH MACEY COX
- 6TH KATIE DAVIS
COUNTRY RODEO RESULTS – SUNDAY, JULY 26, 2021
STICK HORSE RACE – 4 & YOUNGER ON DAY OF SHOW
- 1ST LANIE CROCKER
- 2ND AUGUST EVENSON
- 3RD EDNA ANN SILL
- 4TH DAVIS CENTES
- 5TH JOZIE XAVIER
MATCH CALF BRANDING – OPEN
- 1ST MARK SCOBIE, CLAYTON GRANT, DUGAN KELLY, DANNY LESLIE
- 2ND FRANCISCO CRUZ, FRANKY MARTINEZ, JOSE MACHADO, EDGAR MACHADO
- 3RD WILL CENTONI, COLTON MILLER, COLE BURTON, CLAY AVILA
- 4TH JOHN VARIAN, BRINAN VARIAN, RHETT VARIAN
- 5TH RYAN PASCOE, CODY MORA, BOB BROWN, JAKE TWISSELMAN
CALF BRANDING – DRAW
- 1ST JAKE PICKERING, PEPE MACHADO, JOE ARNOLD, DANNY LESLIE
- 2ND CLAY SIMONS, COURTNEY HARTZELL, JOSE MACHADO, FRANCISCO CRUZ
- 3RD JOHN SOARES, CLINT FUENTES, BRINAN VARIAN, WILL CENTONI
- 4TH COLTER NEGRANTI, BRYAN BOBSIN, JEREMY PINHEIRO, CLAY AVILA
- 5TH COLTON MILLER, MORGAN AUSTIN, DAWSON WORK, DUGAN KELLY
CALF BRANDING, LADIES
- 1ST JOSIE PEREIRA, EMERSON PEREIRA
- 2ND TEALE DUNN, ADRIENNE TWISSLEMAN
- 3RD COURTNEY HARTZELL, MISTY TARTAGLIA
- 4TH HEIDI SILL, AMANDA HIGGINS
- 5TH MATTIE WORK, JOHANNA WORK
CALF BRANDING, JUNIORS 17 YRS AND UNDER
- 1ST CODY SILL, LEVI SEGURA
- 2ND KASHLYN MARTINEZ, KELTON MARTINEZ
CALF BRANDING- FAMILY JR/SR – JR 17 AND UNDER, SENIOR 35 & OLDER
- 1ST TANNA TARTAGLIA, MISTY TARTAGLIA
- 2ND KELTON MARTINEZ, FRANKY MARTINEZ
- 3RD MCRAY TWISSELMAN, CHISHOLM TWISSELMAN
- 4TH HAILEY HANSEN, MICHELLE HANSEN
CALF BRANDING, 2 OVER SIXTY YEARS OLD
- 1ST ROWLY TWISSELMAN, CATHIE TWISSELMAN
- 2ND JORGE MARTINEZ, TOM TWISSELMAN
CUT & ROPE – #5/ OVER #5
- 1ST JORGE MARTINEZ, DUGAN KELLY
- 2ND JOSE MACHADO, EDGAR MACHADO
- 3RD COLTON MILLER, DANNY LESLIE
- 4TH JEREMY PINHEIRO, COLE BURTON
- 5TH JOHN VARIAN, BRINAN VARIAN
REVERSE TEAM ROPING
- 1ST DAWSON WORK, WARD FUHLENDORF
- 2ND WILL CENTONI, RYAN PASCOE
- 3RD RYAN BOGNUDA, MIKE MORRISON
- 4TH COLTON MILLER, DUGAN KELLY
- 5TH BANDY SMITH, BANDY SMITH JR.